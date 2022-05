Kuba Nach Explosion in Hotel in Havanna 25 Todesopfer bestätigt

AN APA / NÖN.at

Große Teile der Fassade wurden zerstört Foto: APA/dpa/AFP/Reuters

D ie Anzahl der bei einer Explosion in einem Luxushotel in der kubanischen Hauptstadt Havanna getöteten Menschen hat sich auf mindestens 25 erhöht. Das berichtete das kubanische Staatsfernsehen am Samstagmorgen, während die Such- und Rettungsarbeiten am Unglücksort fortgesetzt wurden. Mehr als 50 weitere Menschen wurden nach offiziellen Angaben bei der Explosion verletzt, die vermutlich durch ein Gasleck ausgelöst wurde.