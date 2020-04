Medienrechtehändler in den USA angeklagt .

Eine neue Anklageschrift in den USA im Zuge des FIFA-Skandals 2015 enthält neben Bestechungsvorwürfen gegen drei Medienrechtehändler auch brisante Details insbesondere zur Vergabe der WM 2022. Die amerikanischen Strafverfolgungsbehörden sind sich laut der in New York veröffentlichten Anklage sicher, dass Russland (WM 2018) und Katar (2022) wie Südafrika vor der WM 2010 Schmiergeld bezahlt haben.