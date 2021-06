Frank de Boer tritt als Niederlande-Teamchef zurück .

Nach dem enttäuschenden Achtelfinal-Aus bei der Fußball-Europameisterschaft ist der niederländische Teamchef Frank de Boer zurückgetreten. Das gab der KNVB am Dienstag nach einer gemeinsamen Analyse in der Verbandszentrale in Zeist bekannt.