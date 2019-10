Wullowitz-Betreuer weiter in Lebensgefahr .

Jener Flüchtlingsbetreuer, der am Montag in einer Asylunterkunft in Wullowitz (Bezirk Freistadt) in Oberösterreich niedergestochen worden war, hat sich Mittwochfrüh weiterhin in akuter Lebensgefahr befunden. Das teilte das Uniklinikum Linz mit. Keine Details gab es vorerst von den Einvernahmen des verhafteten 33-Jährigen durch die Polizei.