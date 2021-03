Milliarden-Entschädigung von US-Uni .

Im Missbrauchsskandal um einen früheren Frauenarzt an der kalifornischen University of Southern California (USC) hat die Hochschule einer gigantischen Entschädigungszahlung zugestimmt. Wie am Donnerstag vor Gericht bekannt wurde, wird die USC insgesamt 852 Mio. Dollar an Hunderte Frauen zahlen. Da die Universität 2018 in einer anderen Sammelklage bereits eine Entschädigung von 215 Mio. Dollar zugesagt hatte, muss sie in der Summe über eine Mrd. Dollar Schadensersatz leisten.