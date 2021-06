Eine freie Einreise mit 3-G-Nachweis (geimpft, getestet, genesen) ist demnach für die Bürger dieser Länder möglich. Die Novelle tritt am Donnerstag um 00.00 Uhr in Kraft. Österreich setzt damit auch eine Vereinbarung der EU-Botschafter von der Vorwoche in die Praxis um, die wegen der Corona-Pandemie verhängten Reisebeschränkungen für die USA und weitere Drittstaaten und Gebiete aufzuheben.