Nach Pressestunde St. Pöltner Bischof Schwarz über Schönborn-Aussage "erschrocken"

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

"Lieber Gott, lass Hirn regnen": Schwarz "erschrocken" Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

D er St. Pöltner Diözesanbischof Alois Schwarz hat Kritik an Kardinal Christoph Schönborn wegen dessen "Lass Hirn regnen"-Aussage in Richtung von Impfgegnern in der ORF-"Pressestunde" vom vergangenen Sonntag geübt. Schwarz befürchtet nun eine Austrittswelle in der katholischen Kirche, wie er dem ORF Niederösterreich am Karsamstag mit Verweis auf zahlreiche eingegangene kritische Schreiben sagte.