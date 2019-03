Inzwischen zwei Ölteppiche vor französischer Küste .

Nach dem Untergang des Containerschiffs "Grande America" in der Biskaya treiben mittlerweile zwei Ölteppiche auf die französische Küste zu. Es sollten vier Schiffe eingesetzt werden, um das aus dem Frachter ausgelaufene Schweröl abzupumpen, sagte Umweltminister Francois de Rugy am Donnerstag in Brest. Die erste verunreinigte Zone sei etwa 13 Kilometer lang und sieben Kilometer breit, hieß es.