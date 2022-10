Nach Suspendierung Nach Aussprache mit ten Hag: Ronaldo wieder im United-Kader

Ronaldo hofft auf eine neue Chance Foto: APA/dpa

C ristiano Ronaldo kehrt nach seiner Suspendierung wieder in den Kader des englischen Fußball-Rekordmeisters Manchester United zurück. "Ja, Cristiano steht morgen im Kader. Es ist nicht schwer. Ich denke, wir haben alles gesagt und alle Fragen beantwortet. Er war für ein Spiel raus und ist jetzt wie gewohnt wieder dabei", sagte United-Coach Erik ten Hag am Mittwoch mit Blick auf das Heimspiel in der Europa League gegen Sheriff Tiraspol aus Moldau am Tag darauf.