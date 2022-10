Nach Tirol-Wahl: ÖVP-Granden vor Vorstand zufrieden

Werbung

ÖVP-Wirtschaftsbundchef und Nationalratsabgeordneter Franz Hörl erwartete sich ein "hervorragendes Ergebnis" bei der Abstimmung über Koalitionsübereinkommen und Personal im Landesparteivorstand. Nach und nach waren die Partei-Oberen in der Landesparteizentrale in der Innsbrucker Fallmerayerstraße eingetrudelt, darunter auch die künftigen Neo-Landesräte Cornelia Hagele (Gesundheit, Pflege, Bildung und Wissenschaft) Astrid Mair (Arbeitnehmerförderung und Sicherheit) und Mario Gerber (Wirtschaft und Tourismus).

In den vergangenen Tagen war bereits das komplette Regierungsteam bekannt geworden. Neben dem künftigen Landeshauptmann Mattle, bisher Wirtschaftslandesrat, wird nur Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler vom alten Regierungsteam rund um Platter auch dem neuen Kabinett angehören. Er soll weiter für Landwirtschaft, Energie und Grundverkehr verantwortlich sein.

Sonja Ledl-Rossmann soll übrigens laut einem Bericht der "Tiroler Tageszeitung" Landtagspräsidentin bleiben, JVP-Obfrau Sophia Kircher ihre erste Vizepräsidentin werden. Dahingehend gab es vor der Sitzung noch keine Bestätigung.

Und auch was die Parteiorganisation betrifft, steht eine wichtige Weichenstellung an. Der bisherige Bundesratsabgeordnete Sebastian Kolland - er soll in den Landtag wechseln - wird Landesgeschäftsführer. Kolland war in der Zentrale bisher für Kommunikation und Strategie zuständig und galt als engster Mitarbeiter des langjährigen, bisherigen Geschäftsführers Martin Malaun.