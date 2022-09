Wien Nach tödlichem Balkonsturz von Baby - Elfjähriger befragt

AN APA / NÖN.at

Die Befragung brachte bis jetzt keine Klärung der Sachlage Foto: APA/THEMENBILD

D ie Befragung eines Elfjährigen, der im Verdacht steht, mit dem Tod seines neun Monate alten Bruders in Zusammenhang zu stehen, hat bisher zu keinen Ergebnissen geführt. Das sagte Polizeisprecherin Barbara Gass am Sonntag gegenüber der APA. Das Kleinkind starb in den Abendstunden am vergangenen Freitag in einem Wiener Krankenhaus, nachdem es auf einer Wiese im Bezirk Donaustadt gefunden worden war. Es dürfte zuvor vom Balkon einer Wohnung gefallen sein.