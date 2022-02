Nach tödlichem S-Bahnunfall in München etliche Fragen offen

Am Tag nach dem Frontalzusammenstoß zweier S-Bahnen bei München mit einem Toten und 18 Verletzten laufen am Unfallort weiter Untersuchungen. Erste Zeugen wurden vernommen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Fahrtenschreiber beider Triebwagen wurden sichergestellt. Mit Drohnen wurde der Unfallort südlich von München aus der Luft fotografiert - für die Ermittlungen, aber auch zur Vorbereitung der Bergung. Diese werde nicht vor Mittwoch beginnen, sagte ein Polizeisprecher.

