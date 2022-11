Nach über fünf Jahren Parlamentssanierung in der Zielgeraden

Fast fertig: der Sitzungssaal des Nationalrats Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

M ehr als fünf Jahre nach der Übersiedlung ins Ausweichquartier in der Wiener Hofburg geht die Sanierung des Parlaments in die letzte Runde. Am Montag wurden Journalisten durch das vom Keller bis aufs Dach renovierte und modernisierte Haus geführt. Die Rückübersiedlung läuft bereits, am 12. Jänner 2023 wird das Haus am Ring mit einem Festakt eröffnet. Am 26. Jänner soll Alexander Van der Bellen im Historischen Sitzungssaal erneut als Bundespräsident angelobt werden.