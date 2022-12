Seidls "Sparta": Filminstitut will keine Fördergelder zurück

Werbung

"Wir sind in einer Gesamtbetrachtung sämtlicher uns derzeit vorliegender Unterlagen und auf Basis einer rechtlichen Stellungnahme der Finanzprokuratur zum Fördervertrag zum Ergebnis gekommen, dass aus förderungsrechtlicher Sicht auf Basis der vorliegenden Unterlagen keine vertraglichen Pflichtverletzungen nachgewiesen werden konnten", wird ÖFI-Chef Roland Teichmann im aktuellen "Kurier" zitiert. Ein Anlass für eine Rückforderung bestehe somit nicht.

Man habe aber auch vertrauliche Gespräche mit am Projekt Beteiligten geführt, in denen Kritik an der Wahl des Drehortes, am Castingprozess oder der Betreuung und Inszenierung der Jugendlichen geäußert wurde. Diese Vorwürfe ließen sich nach der umfangreichen Stellungnahme der Ulrich Seidl Filmproduktion jedoch nicht förderungsvertraglich substanziell erhärten.