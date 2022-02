Nach Vulkanausbruch erstmals mehrere Corona-Fälle auf Tonga

Zweieinhalb Wochen nach dem gewaltigen Ausbruch eines Untersee-Vulkans kämpft Tonga nun mit einem Corona-Ausbruch. Bis zum Mittwoch seien fünf Infektionsfälle bestätigt worden, sagte Premierminister Siaosi Sovaleni. Zunächst waren zwei Arbeiter bei routinemäßigen Tests in einer Werft in der Hauptstadt Nuku'alofa positiv getestet worden. Später kamen eine Frau und ihre zwei Kinder hinzu, die Kontakt mit einem der Männer hatten. Der Inselstaat geht am Abend in einen Lockdown.