Autobahn Avus nach Sperre im Berliner Grunewald wieder frei

Bereits in der Früh hatten die Einsatzkräfte auf deutliche Fortschritte bei den Löscharbeiten gehofft und es für denkbar gehalten, dass die Sperre der Avus im Tagesverlauf aufgehoben werden kann. "Unser großes Ziel ist, die Avus am Mittwoch freizugeben", sagte ein Sprecher. Das hänge aber vom Erfolg der Lösch- und Kühlungsarbeiten am Sprengplatz ab. Die wichtige Autobahn war seit Ausbruch des Feuers im Grunewald am vergangenen Donnerstag zwischen dem Kreuz Zehlendorf und dem Autobahndreieck Funkturm auf einer Länge von rund elf Kilometern gesperrt.