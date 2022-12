"Nacheile"-Abkommen Wien und Berlin unterzeichnen Luftsicherheitsabkommen

Treffen der Verteidigungsministerinnen Lambrecht und Tanner Foto: APA/dpa

M it einem Luftsicherheitsabkommen wollen Deutschland und Österreich die grenzübergreifende Kontrolle von möglicherweise gefährlichen Zivilflugzeugen besser regeln. Deutschlands Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) will das Abkommen am Freitag (16.30 Uhr) mit Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) in Berchtesgaden in Bayern unterzeichnen.