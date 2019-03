Nach dem Ausscheiden ihrer einstigen Partei aus dem Nationalrat im vergangenen Jahr wechselte sie beruflich zur Liste JETZT ihres einstigen Parteikollegen Peter Pilz. Sie war dort Mitglied im Vorstand der politischen Akademie.

Moser galt als strebsame und hartnäckige Arbeiterin, die einen großen Anteil vor allem an der Aufklärung dubioser Geldflüsse im Umfeld der Buwog hat. So war sie es, die die Telefon-Protokolle zwischen Karl-Heinz Grasser, Walter Meischberger und Ernst Karl Plech über eine parlamentarische Anfrage an die Öffentlichkeit brachte. Im September 2012 legte sie den Vorsitz in dem von ihr geprägten Untersuchungsausschuss zu Korruptionsaffären zurück.

Die Oberösterreicherin saß seit 1994 mit nur zwei Jahren Unterbrechung im Nationalrat. Themen der begeisterten Radfahrerin waren vor allem Verkehr, Telekommunikation und Bautenwesen. Moser war u.a. an der Aufarbeitung des Skylink-Skandals und mehrerer Ungereimheiten bei den ÖBB beteiligt, etwa den riskanten Spekulationsgeschäften der Staatsbahn.

Ihre politische Karriere hatte die AHS-Lehrerin für Deutsch und Geschichte in den 80er-Jahren gestartet, als sie in den Linzer Gemeinderat einzog. Ihr Engagement begründete sie mit der Luftverschmutzung in der oberösterreichischen Hauptstadt. Überhaupt war Moser in Eigenbeschreibung "penetrant grün". Ihr Privatleben hielt die aus einer bürgerlichen Familie stammende Moser privat. Die gebürtige Linzerin war mit einem deutschen Physiker verheiratet und hatte keine Kinder.

"Wichtige politische Stimme des Aufdeckens verloren"

Helga Krismer, Landessprecherin der Grünen, stellt eine parlamentarische Anfrage. | Christian Dusek

Bestürzt zeigt sich Helga Krismer, Landessprecherin der Grünen NÖ über das Ableben von Gabriela Moser: „Mit ihr hat Österreich ein Grünes Urgestein und eine wichtige politische Stimme des Aufdeckens verloren. Ich konnte Gabi Moser als hartnäckige Weggefährtin und Mitstreiterin an meiner Seite für viele Grüne Anliegen, wie dem Kampf gegen die Korruption erleben. Sie war über 20 Jahre lang durchgehend Nationalrätin der Grünen und dabei stehts eine Unterstützung für uns in den Bundesländern. Ihr Vermächtnis wird bleiben und die Grünen NÖ sind dankbar für Ihren Einsatz und werden Sie schmerzlich vermissen. Unsere Anteilnahme gilt ihrer Familie und ihren Freundinnen und Freunden“.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen, selbst langjähriger Parteichef der Grünen, hat die verstorbene Grünen-Abgeordnete Gabriela Moser als "ganz außergewöhnliche Frau und Politikerin" gewürdigt. "Mit unglaublicher Hartnäckigkeit machte sie es sich als Abgeordnete zur Aufgabe, Missstände in unserem Land aufzudecken", schrieb er in einer Aussendung.

Als Korruptionsbekämpferin habe Moser wesentlich dazu beigetragen, Österreich ein Stück transparenter zu machen, so Van der Bellen. Dabei habe sie aber nie ihre Zuversicht und Offenheit verlassen. "Privat habe ich sie als lebensbejahenden und vielseitig interessierten Menschen kennengelernt", meinte der Bundespräsident weiter. "Meine Gedanken sind bei ihrer Familie und ihren Freunden, denen ich mein tiefstes Mitgefühl ausspreche."

Um eine "langjährige Wegbegleiterin" trauerte die grüne Bundespartei. "Wir müssen heute den Verlust einer engagierten Politikerin, einer passionierten Aufdeckerin und vor allem einer guten Freundin hinnehmen", schrieb Bundessprecher Werner Kogler. Moser hinterlasse "eine große Lücke und eine schmerzliche Leere". "Du wirst uns fehlen", so Kogler. "Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind in diesen Stunden bei ihrer Familie und ihren Freundinnen und Freunden."

Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) schrieb: "Gabriela Moser hat als engagierte Politikerin unser Land entscheidend mitgeprägt." Mit ihr verliere Österreich eine passionierte Umweltpolitikerin und kompromisslose Kämpferin gegen Korruption. "Meine Gedanken sind bei ihrer Familie, ihren Freunden und Wegbegleitern", so Bures.

Auch die NEOS betrauerten Mosers Tod. "Gabriela Moser war eine Kollegin im Nationalrat, die sich stets durch Engagement, Fleiß, Fairness und Kollegialität ausgezeichnet hat", meinte Klubobmann Niki Scherak. Ihr konsequentes Arbeiten habe ihr den Ruf als grüne Aufdeckerin eingebracht. Scherak: "Gabi Mosers geradlinige und offene Persönlichkeit wird fehlen."