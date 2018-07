Erhebliche Preisunterschiede bei Nachhilfe .

Wenn Schüler für einen "Nachzipf" im Herbst lernen müssen, sind Kurse in den Ferien zwar eine gute, aber auch eine kostenintensive Vorbereitungsmöglichkeit, urteilen die Konsumentenschützer der Arbeiterkammer Oberösterreich. Sie stellten erhebliche Preisunterschiede fest, berichteten sie in einer Presseaussendung am Freitag. Sie empfehlen aber, nicht nur auf den Preis zu schauen.