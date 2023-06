Nächste Neue beim LASK: Stürmer Kone und Havel nach Linz

Der Senegalese Kone kam als Teenager nach Europa, wo er zunächst für den FC Zürich und später Dynamo Dresden spielte. Bei Nimes agierte er von 2020 bis 2021 in der Ligue 1, ehe der Club absteigen musste. Wie LASK-Sportchef Radovan Vujanovic erklärte, befand sich der 1,75 Meter große Offensivmann schon länger auf dem Radar der Athletiker. "Er bringt nicht nur das fußballerisch notwendige Rüstzeug mit, sondern spricht aufgrund seiner Stationen in Zürich und Dresden auch Deutsch. Das erleichtert die Integration ins Team."

Havel kennt Neo-Cheftrainer Thomas Sageder aus seiner Zeit in Salzburg. In der vergangenen Saison schoss der Wiener neun Tore in der 2. Liga und war auch in der UEFA-Youth-League gesetzt. Beim LASK gilt der Nachwuchs-Teamspieler als "Perspektivspieler mit großem Potenzial", wie Vujanovic ausführte.