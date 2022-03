Giraffen-Nachwuchs im Tiergarten Schönbrunn heißt "Amari"

Das Ende Jänner im Wiener Tiergarten Schönbrunn geborene Giraffen-Mädchen hat einen Namen: "Amari". Das Tierpflegerteam habe sich viele Gedanken gemacht, wie das Jungtier heißen könnte, erzählte die zuständige zoologische Abteilungsleiterin Eveline Dungl am Dienstag in einer Aussendung des Zoos. "Schließlich hat man sich für den Namen 'Amari' entschieden - was in der afrikanischen Sprache Yoruba so viel heißt wie 'die Starke'."

