Nach Angaben der französischen Nachrichtenagentur AFP befand sich auch der argentinische Fußballspieler Emiliano Sala an Bord der Maschine. Es laufe eine Suchaktion im Ärmelkanal, teilte die Polizei von Guernsey in der Nacht auf Dienstag mit.

Sala ist gerade vom FC Nantes zum Verein Cardiff City gewechselt. Wie der französische Sender France Info berichtete, war das Geschäftsflugzeug vom Typ Piper Malibu mit zwei Passagieren und einem Piloten besetzt gewesen, die britische Polizei schrieb von zwei Menschen an Bord. Demnach wurde die Suche aufgrund der schlechten Wetterbedingungen in der Nacht abgebrochen und in der Früh wieder aufgenommen. Das Flugzeug war auf dem Weg vom französischen Nantes nach Cardiff.

Nach dem Verschwinden von Sala wurde das Cup-Spiel zwischen SSG Entente und dem FC Nantes vertagt. Eigentlich sollte das Sechzehntelfinal-Match am Mittwochabend stattfinden, der französische Fußballverband verschob die Partie jedoch auf Sonntag.