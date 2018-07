Polizist: Tötung von 22-Jährigem war keine Notwehr .

Nach dem tödlichen Schuss auf einen 22-Jährigen in Nantes hat der verantwortliche Polizist Falschangaben eingeräumt. Sein Anwalt sagte am Freitag, der Beamte habe - anders als bisher dargestellt - nicht in Notwehr gehandelt. Nach dem Tod des jungen Mannes kam es in der westfranzösischen Stadt die dritte Nacht in Folge zu Krawallen.