Unruhen nach Tötung eines Mannes durch Polizei .

In der westfranzösischen Stadt Nantes ist es am Dienstagabend nach der Tötung eines jungen Mannes durch die Polizei zu Zusammenstößen gekommen. Medienberichten zufolge gab es Auseinandersetzungen zwischen Beamten und mit Molotowcocktails bewaffneten Jugendlichen. In mehreren als Brennpunkte geltenden Stadtteilen wurden Autos angezündet. Ein Einkaufszentrum wurde teilweise in Brand gesteckt.