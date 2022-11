Fußball Napoli baut Siegesserie in Serie A in Bergamo aus

Osimhen bleibt mit Napoli in Siegeslaune Foto: APA/AFP

D ie SSC Napoli hat ihren Lauf an der Spitze der italienischen Serie A fortgesetzt. Der 2:1-Erfolg im Schlager bei Atalanta Bergamo am Samstag war der neunte Meisterschaftssieg in Folge für die Mannschaft von Trainer Luciano Spalletti. Milan rückte dank eines spät eingefahrenen 2:1-Heimsiegs gegen Spezia im Abendspiel an Atalanta vorbei auf Rang zwei vor. Der regierende Meister hat sechs Zähler Rückstand auf Napoli.