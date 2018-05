Ein Jahr lang wird die aus Neuhofen stammende Narzissenkönigin die Region Ausseerland Salzkammergut als "Botschafterin" national und international repräsentieren. Ihr dabei zur Seite stehen die beiden Narzissenprinzessinnen Cornelia Huber (19) aus dem steirischen Bad Mitterndorf und Tina Zinhobl (28) aus Ohlsdorf (Bezirk Gmunden) in Oberösterreich. Die jährlich neu gewählten Narzissenhoheiten gelten als Aushängeschilder des Brauchtumsfestes rund um die weiße, sternförmige Narzissenblüte.

Seit beinahe sechs Jahrzehnten feiert das steirische Salzkammergut den Einzug des Frühlings mit seinem Ausseer Narzissenfest. Das viertägige Blumenspektakel findet heuer vom 31. Mai bis 3. Juni statt. Der Höhepunkt des Festivals ist die Präsentation und Wahl der schönsten Blütenskulptur beim Stadt-und Bootskorso am 3. Juni in Bad Aussee und am Altausseer See.