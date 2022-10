Nach Corona-Pause Nationalfeiertag mit Kranzniederlegung begonnen

Das Bundesheer zeigt sich am 26. Oktober wieder. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

D er Nationalfeiertag hat am Mittwoch mit den Kranzniederlegungen durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen und die Bundesregierung am Äußeres Burgtor begonnen. Trotz nebeligem Wetter hatten sich schon in der Früh viele Zuseher am Heldenplatz versammelt. Das Bundesheer ist nach zwei Coronajahren wieder im vollem Umfang mit seiner Leistungsschau vor Ort. Erstmals keinen echten Tag der offenen Tür gibt es beim Bundespräsidenten.