Bayern-Star Alaba debütierte am 14. Oktober 2009 beim 1:3 in Paris für das ÖFB-Team, er war damals 17 Jahre und 112 Tage alt. Vor Alaba hatte dieser Titel 54 Jahre lang Hans Buzek geschmückt, auch dies, wie die Zeitung herausfand, zu Unrecht. Laut dem Bericht lief Jokl nur vier Mal für das ÖFB-Team auf, sein letzter Einsatz wird auf den 6. April 1919 datiert. Demnach spielte er für den Wiener Amateur-Sportverein, die heutige Wiener Austria.

Jahrzehntelang war nur ein Name im Register der österreichischen Nationalspieler. Schon früher machten Gerüchte die Runde, dass Joachim - verballhornt nur als Jokl bekannt - bei seinem Länderspieldebüt noch keine 17 gewesen sei. Sie ließen sich aufgrund des fehlenden Geburtsdatums nicht verifizieren. Erst das 2008 erschienene und von Marcus G. Patka herausgegebene "Lexikon jüdischer Sportler in Wien" des langjährigen Hakoah-Präsidenten Ignaz Hermann Körner lieferte mit der erstmaligen Nennung des ersten Vornamens Ernst den entscheidenden Hinweis, wo Jokls Geburtsdatum zu finden wäre - in den Matriken der Israelitischen Kultusgemeinde Wien. Dort heißt es im Band von 1901 am 3. Jänner: Ernst Walter Joachim, ehelicher Sohn von Arthur und Jenny Joachim, wohnhaft in 1020 Wien, Förstergasse 7.