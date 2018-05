ÖFB-Teamkader mit vier Debütanten .

Österreichs Fußball-Teamchef Franco Foda hat am Dienstag vier Debütanten in den Kader für die Länderspiele gegen Russland (30. Mai in Innsbruck), Deutschland (2. Juni in Klagenfurt) und Brasilien (10. Juni in Wien) nominiert. Die Torhüter Cican Stankovic (Salzburg) und Richard Strebinger (Rapid), Verteidiger Marvin Potzmann (Sturm) und Mittelfeldspieler Thomas Murg (Rapid) sind erstmals dabei.