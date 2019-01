Argumentiert wird von Klubobfrau Pamela Rendi-Wagner, die ja auch Hartingers Vorgängerin als Gesundheitsministerin ist, damit, dass in den kommenden Jahren eine Pensionierungswelle bevorsteht. 48 Prozent der gut 18.000 niedergelassenen Ärzte würden spätestens in zehn Jahren das Pensionsalter erreichen. Bei den Fachärzten mit Gebietskrankenkassen-Vertrag würden sogar 60 Prozent bis 2029 in den Ruhestand treten.

Schon jetzt gebe es trotz theoretisch hoher Mediziner-Dichte ein Verteilungsproblem in der Ärzteschaft. 90 Kassenstellen seien nicht besetzt. Das bedeute, dass rund 200.000 Menschen keine wohnortnahe adäquate hausärztliche Versorgung haben, aber auch, dass Ärzte immer weniger Zeit für ihre Patienten hätten. Ferner habe sich die Versorgung durch lange Wartezeiten, überfüllte Ambulanzen oder lange Anfahrtswege verschlechtert.

Die SPÖ betont, dass die Lunte von beiden Seiten brenne. Denn es werde auch die österreichische Bevölkerung immer älter. 2020 würden mehr als 500.000 Menschen in Österreich 80 Jahre oder älter sein - damit einhergehend oftmals auch chronisch krank, multimorbid, pflegebedürftig oder demenziell erkrankt.

Hartinger wird nun von Rendi-Wagner vorgeworfen, diese ohnehin schwierige Situation zu verschärfen. Sie zerstöre nämlich funktionierende Strukturen in der Sozialversicherung und mache durch schlechtere Arbeitszeitregelungen den Beruf des Arztes unattraktiv. Die SPÖ will nun von der Sozialministerin einen neuen Anlauf. Hartinger müsse dafür Sorge tragen, alle Verantwortlichen an einen Tisch zu holen, um Maßnahmen zu entwickeln, die dem "drohenden ÄrztInnenmangel im Sachleistungssystem entgegenzuwirken".

ÖVP und FPÖ werfen der SPÖ vor der von ihr verlangten Sondersitzung langjähriges Versagen in der Gesundheitspolitik vor. Die Klubobmänner der Regierungsparteien August Wöginger und Walter Rosenkranz wollen daher eine Rechnungshofprüfung des Gesundheitsressorts über die letzten zehn Jahre beantragen. "Es ist unglaublich, dass die SPÖ in der Gesundheitspolitik Verantwortung von sich schieben will", so Wöginger zur APA.

In den vergangenen zehn Jahren habe es ausschließlich SPÖ-Minister gegeben, unter ihnen auch die nunmehrige Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner. "Die RH-Prüfung soll aufzeigen, wer zehn Jahre lang nichts getan hat", meinte Wöginger. Die ÖVP war zwar mit den Roten in einer Regierung, räumte er ein: "Es gibt aber schon eine Hauptverantwortung."

Rosenkranz monierte, dass die "Untätigkeit" der SPÖ-Ressortchefs erst zur drohenden Versorgungslücke bei den Hausärzten geführt habe. Die SPÖ habe Probleme jahrelang negiert und es verabsäumt, darauf zu reagieren. Die jetzige Regierung habe bereits erste Maßnahmen zur Problemlösung gesetzt, so der FPÖ-Klubchef.