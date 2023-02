Kämpfe Nationalratssondersitzung zu Ukraine-Krieg am 24. Februar

Die NEOS vermissen bei der Regierung Leadership Foto: APA/ROBERT JAEGER

A m ersten Jahrestag des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine am 24. Februar tritt der Nationalrat auf Antrag der NEOS zu einer Sondersitzung zusammen. NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger kündigte gegenüber der APA eine Dringliche Anfrage an Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) an, denn die österreichische Bundesregierung habe "wenig Führung in der Frage gezeigt, wie Freiheit und Sicherheit der Menschen in Österreich zukünftig gewährleistet werden sollen".