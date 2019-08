"Nur gemeinsam schaffen wir's aus der Klimakrise", heißt es auf dem Plakat, das von Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda gemeinsam mit Wahlkampfleiter Christian Deutsch enthüllt wurde." Zu sehen ist Parteichefin Rendi-Wagner in der Natur, umringt von einigen Menschen, denen sie gerade etwas erklärt. Auch zwei Dreiecksständer wurden präsentiert, auf denen Rendi-Wagner ebenfalls vor blauem Himmel und Bäumen abgelichtet ist. Eines der Sujets wirbt für ein "Klimaticket", ein günstiges Öffi-Ticket, auf einem weiteren heißt es: "Von einem Vollzeitjob muss man leben können." In der zweiten Plakatwelle soll es dann um die Themen Gesundheit und Pflege sowie Wohnen gehen.

"Sie sehen uns sehr aufgeräumt, positiv und optimistisch vor Ihnen stehen", sagte Drozda. Denn die jüngsten Umfragen zeigten einen "klaren und deutlichen Aufwärtstrend" für die Sozialdemokraten. In den kommenden sechs Wochen des Wahlkampfs wolle man weitere Vorschläge für eine Verbesserung der Lebenssituation der Menschen bringen, kündigte Deutsch an.

Rund 1.800 großflächige Plakate würden affichiert und etwa 20.000 in kleinerem Format und auf Dreiecksständern, sagte Deutsch zur APA. Die Kampagne werde mittels Plakaten, Inseraten, Spots in Hörfunk und TV sowie auf Social Media geführt.

Kritik übte er an der früheren türkis-blauen Regierung. Die "Kunstfigur Kurz" sieht Deutsch "bröckeln", da sich der ÖVP-Obmann eingestehen müsse, dass es ein Fehler gewesen sei, die FPÖ in die Regierung zu holen. "Das lässt sich nicht durchwandern", meinte Deutsch. "Wir werden uns an einer Schlammschlacht in diesem Wahlkampf nicht beteiligen", betonte er allerdings.

Nicht ganz in dieses Bild passen einzelne Aktivitäten aus den Bundesländern - zuletzt eine Aktion am Familienfest der SPÖ Groß Enzersdorf, wo die Besucher auf Dosen mit Fotos von ÖVP- und FPÖ-Politikern schießen konnten. Das sei "absolut nicht in Ordnung", sagte Drozda. Er schloss sich dem Statement des SPÖ-Niederösterreich-Vorsitzenden Franz Schnabl an, der die Aktion bereits am Sonntag als "nicht besonders klug" bezeichnet hatte.

Spitzenkandidatin Rendi-Wagner befand sich am Montag auf dem vorläufig letzten Stopp ihrer Tour durch Österreich in Tirol, am Dienstag werde sie an der Eröffnung der Wahlkampfzentrale in der Löwelstraße in Wien teilnehmen, sagte Drozda.