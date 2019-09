FPÖ beklagt Zerstörung von Wahlplakaten in Eisenstadt .

Die burgenländische FPÖ beklagt die Zerstörung von Wahlplakaten in Eisenstadt und Umgebung. Über 100 Plakate seien in den letzten Wochen beschmiert oder beschädigt worden, betonte Klubobmann Geza Molnar am Samstag in einer Aussendung. Die Schadenssumme sei mittlerweile vierstellig. Man werde eine Strafanzeige bei der Polizei einbringen.