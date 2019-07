Pilz beklagt Ausschluss von "Puls 4"-Duellen .

Peter Pilz darf nicht an den "Duellen" zur Nationalratswahl des Privatsenders "Puls 4" teilnehmen. Der JETZT-Spitzenkandidat bedauerte am Mittwoch diese Entscheidung des Unternehmens und stellte ein mögliches Naheverhältnis der Leitung zu ÖVP-Chef Sebastian Kurz in den Raum. Das Unternehmen begründete die Entscheidung mit der langen Unsicherheit eines Antritts.