Nations Cup Auftaktniederlage für Österreichs Beach-Volleyballerinnen

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Die Österreicherinnen strecken sich vergeblich Foto: APA/EXPA/JFK

Ö sterreichs Beach-Volleyballerinnen sind mit einer 1:2-Niederlage gegen Italien in den Nations Cup am Wiener Heumarkt gestartet. Damit geht es für sie beim Turnier der acht besten europäischen Nationen am Mittwochvormittag im Verliererinnen-Duell der Gruppe B gegen Tschechien um den Verbleib im Bewerb. Der Sieger des Duells steigt in die Zwischenrunde auf.