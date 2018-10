Weltmeister Frankreich patzte hingegen vor dem Nations-League-Topspiel gegen Deutschland am Dienstag. Die Mannschaft von Trainer Didier Deschamps kam daheim in Guingamp gegen Außenseiter Island nur zu einem 2:2 (0:1) und wendete dabei gerade noch die erste Niederlage seit dem WM-Triumph von Moskau ab.

Birkir Bjarnason (30.) und Kari Arnason (58.) hatten Island schon 2:0 in Führung gebracht. Ein Eigentor von Holmar Eyjolfsson (86.) und der eingewechselte Kylian Mbappe (90.) bescherten Frankreich aber noch ein Remis. Deschamps schonte allerdings vor dem Deutschland-Spiel einige seiner Stars. So standen Mbappe, Blaise Matuidi und N'Golo Kante nicht in der Startelf.

Argentinien gewann auch ohne seinen Superstar Lionel Messi seinen Test gegen den Irak im saudi-arabischen Dschidda mit 4:0. Das 1:0 schoss der 21-jährige Stürmer Lautaro Martinez von Inter Mailand in seinem erst zweiten Länderspiel. Der in der Pause eingewechselte Mittelfeldmann Roberto Pereyra erhöhte nach 53 Minuten, German Pezella (88.) und Franco Cervi (91.) stellten den Endstand her.