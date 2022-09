Nations-League Frankreich gegen ÖFB-Team ohne einige Topstars

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Frankreich-Teamchef Deschamps muss auf einige Stars verzichten Foto: APA/AFP

F rankreichs Fußball-Teamchef Didier Dechamps muss in den Nations-League-Partien am Donnerstag gegen Österreich und am darauffolgenden Sonntag gegen Dänemark auf einige Topstars verzichten. Karim Benzema (Real Madrid), Paul Pogba (Juventus Turin), N'Golo Kante (Chelsea), Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain), Kingsley Coman und Lucas Hernandez (beide FC Bayern) fehlen wegen Verletzungen.