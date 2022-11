Politik NATO antwortet mit mehr Ukraine-Hilfe auf Russlands Raketen

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg Foto: APA/dpa

D ie NATO will auf die verheerenden russischen Raketenangriffe gegen zivile Infrastruktur in der Ukraine mit einem weiteren Ausbau der Unterstützung antworten. "Wir sehen, dass Präsident Putin versucht, den Winter als Kriegswaffe einzusetzen", sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg am Dienstag am Rande von Beratungen mit den Außenminister der 30 Bündnisstaaten in Bukarest. Deswegen müsse man die Unterstützung ausbauen.