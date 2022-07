Zeremonie in Brüssel NATO-Erweiterung für Finnland und Schweden eingeleitet

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Schweden und Finnland vor offizieller Aufnahme in das NATO-Bündnis Foto: APA/AFP

D ie Botschafter der 30 NATO-Staaten haben am Dienstag in Brüssel den Ratifizierungsprozess für den NATO-Beitritt Finnlands und Schwedens eingeleitet. "Die Unterzeichnung der Beitrittsprotokolle leitet den Ratifizierungsprozess in jedem der Mitgliedsländer ein", sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Brüssel. Nach der Unterzeichnung der Beitrittsprotokolle müssen noch die 30 NATO-Länder die Beitritte billigen.