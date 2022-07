Mehr als 80 Tote bei Überschwemmungen im Iran

Werbung

Zunächst waren in der südiranischen Provinz Fars nach Behördenangaben vom 22. Juli mindestens 22 Menschen ums Leben gekommen. Danach starben in den Provinzen Teheran und Masandaran mindestens 59 Menschen, wie der Rote Halbmond laut Irna mitteilte. Hunderte Ortschaften seien betroffen. Die Wetterbehörde warnte am Samstag vor weiteren Regenfällen im Süden und Norden des 83-Millionen-Einwohner-Landes.

In weiten Teilen des Iran herrscht ein trockenes Klima. Im vergangenen Jahrzehnt gab es wiederholt Dürreperioden, aber auch regelmäßig sintflutartige Regenfälle, die Überschwemmungen zur Folge hatten.