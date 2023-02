Naturkatastrophe Mindestens vier Tote bei Erdbeben in Indonesien

Eingestürzte Geschäfte in der Provinz Papua Foto: APA/dpa

E in Erdbeben in der indonesischen Provinz Papua hat mindestens vier Todesopfer gefordert und Gebäude zum Einsturz gebracht. Der US-Erdbebenwarte USGS zufolge hatte das Beben am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) eine Stärke von 5,1. Indonesische Behörden hatten die Stärke zunächst auf 5,4 beziffert. Nach USGS-Angaben ereignete sich das Beben in einer geringen Tiefe von 22 Kilometern in der Nähe der Provinzhauptstadt Jayapura.