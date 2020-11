Mindestens zehn Tote durch Taifun auf den Philippinen .

Mindestens zehn Menschen sind am Sonntag auf der philippinischen Hauptinsel Luzon durch den Taifun "Goni" gestorben. Drei Menschen würden vermisst, teilten die Behörden mit. Nach Angaben eines Abgeordneten wurden in der Provinz Albay über 300 Häuser unter Felsen und Schlamm vom Vulkan Mayon begraben. Auch in anderen Regionen des Landes sollen Häuser durch Gerölllawinen zerstört worden sein.