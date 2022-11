Naturkatastrophe Nach Erdbeben in Indonesien weitere sieben Tote geborgen

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Noch immer werden Tote aus den Trümmern geborgen Foto: APA/dpa

V ier Tage nach dem verheerenden Erdbeben in Indonesien haben Suchteams die Leichen von weiteren sieben Menschen gefunden. Die Opfer waren den Behörden zufolge am Montag in einem Auto unterwegs und auf der Hauptinsel Java von Erdmassen begraben worden. "Nach dem Erdrutsch gab es 39 Vermisste, sieben davon haben wir heute gefunden", sagte Henri Alfiandi, der Leiter der nationalen Rettungsdienste, am Freitag.