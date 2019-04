13 Punkte von Pöltl bei Auswärtssieg der Spurs .

Die San Antonio Spurs haben am Freitag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) einen ungefährdeten 129:112-Sieg bei den Washington Wizards gefeiert. Der Wiener Jakob Pöltl scorte mit 13 Punkten zum elften Mal im Spieljahr zweistellig. Außerdem verbuchte er sieben Rebounds und drei Assists in 23:39 Minuten auf dem Parkett.