14 Punkte von Pöltl bei Spurs-Sieg gegen Lakers .

Dank eines fulminanten Schlussviertels haben die San Antonio Spurs am Freitag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) einen 133:120-Sieg gegen die Los Angeles Lakers eingefahren. Jakob Pöltl war mit 14 Punkten und acht Rebounds beteiligt. 23:52 Minuten bedeuteten seine bisher längste Einsatzzeit in dieser Saison.