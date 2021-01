Andere Koryphäen demonstrierten an diesem Abend ebenfalls ihre Sonderklasse. So freute sich Giannis Antetokounmpo über einen Sieg seiner Milwaukee Bucks und 43 Punkte, die seinen persönlichen Arbeitsnachweis darstellten. 125:115 bezwangen die Bucks in ihrer eigenen Halle die Detroit Pistons, dabei kam der Grieche schon in der ersten Hälfte auf 30 Punkte - so viele wie noch nie in seiner Karriere zur Halbzeit. Der wertvollste Spieler (MVP) der Vorsaison beendete das Match zudem mit neun Rebounds und vier Assists.

Luka Doncic verbuchte beim 113:110-Auswärtssieg seiner Dallas Mavericks bei den Houston Rockets unterdessen sein erstes Triple-Double der Saison. Der Slowene schaffte 33 Punkte sowie 16 Rebounds und 11 Assists - jeweils Saisonbestleistungen für den 21-Jährigen.

NBA-Ergebnisse vom Montag (Ortszeit): Atlanta Hawks - New York Knicks 108:113, Orlando Magic - Cleveland Cavaliers 103:83, Philadelphia 76ers - Charlotte Hornets 118:101, Miami Heat - Oklahoma City Thunder 118:90, Toronto Raptors - Boston Celtics 114:126, Houston Rockets - Dallas Mavericks 100:113, Milwaukee Bucks - Detroit Pistons 125:115, New Orleans Pelicans - Indiana Pacers 116:118 n.V., Golden State Warriors - Sacramento Kings 137:106