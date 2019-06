Warriors verkürzen gegen Raptors auf 2:3 .

Die Golden State Warriors haben am Montagabend (Ortszeit) mit einem 106:105-(62:56)-Auswärtssieg über die Toronto Raptors auf 2:3 in der "best of seven"-Finalserie der National Basketball Association (NBA) verkürzt. Spiel sechs findet in der Nacht auf Freitag (3.00 MESZ/live DAZN) beim Titelverteidiger in Oakland statt, der damit den Ausgleich schaffen und ein Entscheidungsmatch erzwingen könnte.