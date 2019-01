Heimniederlage für Spurs gegen Charlotte .

Die San Antonio Spurs haben erstmals seit 15. November 2006 ein NBA-Heimspiel gegen Charlotte verloren. Österreichs Basketball-Star Jakob Pöltl, der in 11:03 Minuten Einsatzzeit auf lediglich zwei Zähler und einen Block kam, und Co. unterlagen am Montagabend (Ortszeit) den Hornets am Ende klar mit 93:108. Für die Gäste erzielte Kemba Walker 33 Punkte und versenkte sieben seiner 13 Dreierversuche.