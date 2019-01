Es war ein verdienter Erfolg der Clippers, die praktisch die gesamte Spielzeit über in Führung lagen. Im zweiten Viertel hatten die von Tobias Harris (27) angeführten Gäste zwischenzeitlich sogar einen 19-Punkte-Vorsprung herausgeholt. Auch 30 Zähler und 14 Rebounds von LaMarcus Aldridge konnten die Niederlage der Spurs nicht verhindern. "Nach einem schwachen Start in der Defense haben wir das Spiel knapp halten können, aber gegen die Physis des Gegners nie richtig in einen Spielfluss kommen können", resümierte Pöltl. Nächster Gegner der Texaner sind am Mittwoch auswärts die Philadelphia 76ers.