James fühlte sich als bester Basketballer aller Zeiten .

In der Debatte um den besten Basketballer der Geschichte sah sich LeBron James durch den NBA-Titelgewinn mit den Cleveland Cavaliers 2016 an der Spitze seines Sports. "Das hat mich zum größten Spieler aller Zeiten gemacht", sagte der 34 Jahre alte Superstar der Los Angeles Lakers in einer Dokumentation des US-Senders ESPN über sein damaliges Selbstbild.